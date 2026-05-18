  3. Akıllı telefon fiyatlarına dev zam mı geliyor?

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, helyum gazı tedarikindeki sıkıntıların akıllı telefon maliyetlerini artıracağını belirtti.
Çip krizi ve tedarik zinciri sorunları teknoloji sektörünü yeniden alarma geçirdi. General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, helyum gazı tedarikindeki sıkıntıların akıllı telefon maliyetlerini artıracağını belirtirken, Türkiye’de telefon fiyatlarının 2026 sonunda yüzde 40 yükselebileceğini söyledi.

Teknoloji dünyasında yeniden gündeme gelen çip krizi ve tedarik zinciri sorunları, akıllı telefon fiyatlarına yönelik endişeleri artırdı. General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, özellikle çip üretiminde kullanılan helyum gazı tedarikindeki sorunların yıl sonuna doğru maliyetleri ciddi şekilde artırabileceğini açıkladı.

YERLİ KATLANABİLİR TELEFON İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye merkezli teknoloji markası General Mobile, Türkiye’nin ilk yerli katlanabilir akıllı telefonu olarak tanımladığı yeni modelini sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen cihazın yalnızca yeni bir telefon modeli olmadığı, aynı zamanda markanın teknoloji vizyonunu temsil eden özel bir ürün olduğu ifade edildi. Planlamanın mevcut şekilde devam etmesi halinde cihazın ekim ayında satışa çıkarılması hedefleniyor.

HELYUM KRİZİ MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre teknoloji sektöründe en dikkat çeken başlıklardan biri de helyum gazı tedarikinde yaşanan kriz oldu. Çip ve yarı iletken üretim süreçlerinde kritik rol oynayan helyum gazının küresel arzında yaşanan sorunların, üretim maliyetlerini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Özellikle yarı iletken üretiminde kullanılan bileşenlerin tedarikinde yaşanabilecek gecikmelerin, akıllı telefon fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

“MALİYET BASKISI FİYATLARA YANSIYACAK”

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, mevcut stokların kısa vadede maliyet baskısını sınırladığını ancak yeni parça alımlarında fiyatların ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Cihaner, özellikle bellek ve yarı iletken maliyetlerinde yaşanan artışların yeni nesil cihazların fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

TELEFON FİYATLARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ İDDİASI

Şirket yönetiminin değerlendirmesine göre, Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının 2026 yılı sonunda 2025 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 40 artabileceği öngörülüyor. Özellikle bellek maliyetlerindeki sert yükselişin premium ve yeni nesil cihazları daha pahalı hale getireceği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, küresel tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi halinde teknoloji ürünlerinde yeni zam dalgalarının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

