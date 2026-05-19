  Şemsiyenizi yanınıza alın! Meteoroloji uyardı: O bölgelerde 7 gün boyunca sürecek!

Meteoroloji genel müdürlüğü uyarı verdi: Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor...
Meteoroloji, Türkiye genelinde etkili olacak yeni yağış dalgası için uyardı. Kuvvetli sağanak, fırtına ve su baskını riskinin Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilerden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde önümüzdeki 7 günlük süreçte yağışlı sistem etkili olacak.

Özellikle yarın ve perşembe günleri, yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı.

Rüzgarın hızının yarın Ege Denizi kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

YAĞIŞ HAFTA SONU DA SÜRECEK

Yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri, 81 ilde gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.

Haftalık tahminin son günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, yağışlı sistemin yurdun büyük bölümünde etkili olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DUURMU

Meteoroloji verilerine beklenen sıcaklık değerleri Ankara'da hafta boyunca yağışlı, sıcaklıklar 10-21 derece civarında. İstanbul'da yarın ve perşembe kuvvetli olmak üzere hafta geneli yağışlı, sıcaklıklar 14-24 derece arasında. İzmir'de yağışlı ve rüzgarlı. Sıcaklıklar 15-27 derece seviyelerinde.

Genel müdürlük, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini ancak ani hava değişimlerine karşı vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi gerektiğini hatırlattı.

Bugün beklenen hava durumu şöyle:

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

