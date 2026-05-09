  CHP'den istifa eden Burcu Köksal'a, Ali Mahir Başarır'dan olay sözler: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'den istifa eden Burcu Köksal'a, Ali Mahir Başarır'dan olay sözler: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediye binası önünde, "Afyon'un İradesine Sahip Çıkıyoruz" adıyla düzenlenen programda, CHP'den istifa eden Burcu Köksal'ı hedef alarak tehdit gibi sözler sarfetti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediye binası önünde, "Afyon'un İradesine Sahip Çıkıyoruz" adıyla düzenlenen programda, CHP'den istifa eden Burcu Köksal'ı hedef alarak, tehdit gibi sözler sarfetti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediye binası önünde, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen "Afyon'un İradesine Sahip Çıkıyoruz" programına katıldı.

BAŞARIR'DAN KÖKSAL'A TEHDİT GİBİ SÖZLER!

Başarır, Burcu Köksal'dan "kimden korktuğunu" ve "kimin tehdit ettiğini" söylemesini istedi.

Siyasetin cesurları ve direnenleri yazdığını dile getiren Başarır, "Bu topraklarda, Kocatepe'de bu millet direne direne kazandı. Eğilmedi, korkmadı, sinmedi. Afyon halkından isteğimiz şudur; Artık bizim ve sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Afyon halkı, Allah affetsin. Ama affedilmeyecek bir suç işledi. Size teslim edilen iradeye ihanet etti. O yüzden hepinize oy ve irade borçlu. Onu gördüğünüz her yerde protesto edin. Bu sokaklarda yürütmeyin. O Kocatepe'nin ruhuna yakışır bir belediye başkanı değil arkadaşlar." dedi.

