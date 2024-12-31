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CHP Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri'den yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri 2025 yıl için yen bir mesaj yayınladı.

CHP Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri'den yeni yıl mesajı
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik ilçe başkanı Niyazi Güneri. 2024 yılının bu son günlerinde 2025 yılına girmeye hazırlandığımız yeni yıl için bir mesaj yayınlayarak Pendik halkının ve tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

CHP Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri'den yeni yıl mesajı

Niyazi Güneri. yayınladığı mesajda 2025 yılının tüm ülkemize adalet, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğimle, yeni yılınız kutlu olsun. ifadelerinde bulundu

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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