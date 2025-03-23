CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den skandal sözler! Göstericilere seslendi: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir saraçhaneden yaptığı konuşmalarla halkı sokağa çağırmasının önüne geçerek skandal bir konuşmaya daha imza atarak Göstericilere seslenerek "Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın" çağrısı tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yapmıştı. ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplanan gruptan bazıları Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekiplerine meşale, su şişesi ve yanıcı materyaller attı. Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. "POLİSLE ÇATIŞALIM DİYENLER EL KALDIRSIN" Provokatif çağrılarına devam eden Özel, Saraçhane'deki son konuşmasında da skandal sözlere imza attı. Özel, "Burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri'ne gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın" ifadelerini kullandı. Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : CHP genel başkanı Özgür Özel

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Polisle Çatışma

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