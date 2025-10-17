CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? İşte önemli açıklama...

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. İşte önemli açıklama...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Afyon yerel medyası bomba bir kulis haberi ortaya attı. İddiaya göre, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da temaslarda bulunarak AK Parti'ye katılım beyanını aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Kocatepe Gazetesi'nin iddiasına göre, Köksal'ın yanı sıra, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmek üzere başvuru yaptı.

GÜRKAN HACIR: BANA DA HABER GELDİ, BİLGİ TEYİTLİDİR

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır da kendisine gelen "Burcu Köksal" kulisini paylaştı. Hacır, "Sinan Burhan bana yazdı. 'Burcu Köksal, AK Parti'ye geçiyor. Net bilgidir' dedi." sözlerini kullandı. Hacır, Burhan'ın bilgiyi Afyon'dan teyit ettiğini söylediğini ifade etti.

"BURCU KÖKSAL TELEFONUNU KAPATTI"

Köksal'ın CHP'den istifa ettiğine dair iddialara dair açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş da "AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal telefonunu kapattı. CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de il başkanı olarak düşündüğü Çağatay Güç, adaylığını açıkladı." diye konuştu.

