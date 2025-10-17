  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? İşte önemli açıklama...

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? İşte önemli açıklama...

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. İşte önemli açıklama...

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? İşte önemli açıklama...
Yayınlanma:

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? İşte önemli açıklama...

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. İşte önemli açıklama...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? İşte önemli açıklama...

Afyon yerel medyası bomba bir kulis haberi ortaya attı. İddiaya göre, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da temaslarda bulunarak AK Parti'ye katılım beyanını aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Kocatepe Gazetesi'nin iddiasına göre, Köksal'ın yanı sıra, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmek üzere başvuru yaptı.

GÜRKAN HACIR: BANA DA HABER GELDİ, BİLGİ TEYİTLİDİR

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır da kendisine gelen "Burcu Köksal" kulisini paylaştı. Hacır, "Sinan Burhan bana yazdı. 'Burcu Köksal, AK Parti'ye geçiyor. Net bilgidir' dedi." sözlerini kullandı. Hacır, Burhan'ın bilgiyi Afyon'dan teyit ettiğini söylediğini ifade etti.

CHP dökülüyor: Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? İşte önemli açıklama...

"BURCU KÖKSAL TELEFONUNU KAPATTI"

Köksal'ın CHP'den istifa ettiğine dair iddialara dair açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş da "AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal telefonunu kapattı. CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de il başkanı olarak düşündüğü Çağatay Güç, adaylığını açıkladı." diye konuştu.

Can Holding'e 2. dalga operasyon! Patronlar dahil 26 kişi gözaltına alındıCan Holding'e 2. dalga operasyon! Patronlar dahil 26 kişi gözaltına alındı

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL?Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL?

Yazdan kalma günler geliyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?Yazdan kalma günler geliyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özel'i topa tuttu: Böyle rezillik olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özel'i topa tuttu: Böyle rezillik olur mu?
MHP lideri Bahçeli'den: Gazze'deki ateşkes|Terörsüz Türkiye süreci|Alevi-Sünni kardeşliğine yönelik önemli açıklamalar...
MHP lideri Bahçeli'den: Gazze'deki ateşkes|Terörsüz Türkiye süreci|Alevi-Sünni kardeşliğine yönelik önemli açıklamalar...
CHP'de kazan taştı: Bu kez de Üsküdar kongresi karıştı!
CHP'de kazan taştı: Bu kez de Üsküdar kongresi karıştı!
Rozetleri bugün takılacak: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak
Rozetleri bugün takılacak: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak
CHP'nin protesto kararı Devlet Bahçeli'yi kızdırdı: Yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenmiştir!
CHP'nin protesto kararı Devlet Bahçeli'yi kızdırdı: Yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenmiştir!
CHP'de istifa üstüne istifa: 7 isim daha partiyi bıraktı!
CHP'de istifa üstüne istifa: 7 isim daha partiyi bıraktı!
Ekrem İmamoğlu'na büyük şok! İstinaf mahkemesi, "Ahmak" davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı
Ekrem İmamoğlu'na büyük şok! İstinaf mahkemesi, "Ahmak" davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı