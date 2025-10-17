Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın başından itibaren altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları anlık durum, 17 Ekim 2025 Cuma günü haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Kapalı Çarşı 1 gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları, alım satım işlemi yapacaklar tarafından detaylı olarak inceleniyor. Haftanın başından itibaren altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. ABD ve Çin arasında tarife geriliminin artması, FED faiz indirimi beklentisi ve ABD'de federal hükümetin kapalı olması gibi nedenlerle altın fiyatları da tüm zamanların zirvesini gördü. Bu durum da yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Ons altın 4.350 dolar bandını aşarak 4 bin 380 dolarla tarihi zirveyi gördü. Çeyrek altın ise 10.170.00 TL'den güne başladı. Gram altın da 5.900 lirayı aştı. Bu bağlamda Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanların odağında yer alıyor. Peki altın fiyatları yükselmeye devam ediyor mu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 17 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları...