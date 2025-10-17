Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL?

AY BAŞINDAN BERİ YÜZDE 13 YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Ons altın bu hafta yaklaşık yüzde 8,5 yükseldi. Bu, Mart 2020'den bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş. Ay başından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 13'e ulaştı. Yılbaşına göre artış ise yüzde 66'yı geçti.

Ons altındaki yükselişin ardından gram altın fiyatı da rekor tazeledi. Türkiye’de gram altın, yüzde 1,3’lük artışla 5 bin 902 liraya yükselerek yeni zirvesine ulaştı. Cuma sabahı saat 07:30 itibarıyla gram altın 5 bin 878 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edebileceğini belirterek, “Altında 4 bin 500 dolar hedefi beklenenden daha erken gelebilir, ancak bu durum ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve olası hükümet kapanmasının ne kadar süreceğine bağlı” ifadelerini kullandı.