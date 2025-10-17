  1. Anasayfa
Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın başından itibaren altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları anlık durum, 17 Ekim 2025 Cuma günü haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Kapalı Çarşı 1 gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları, alım satım işlemi yapacaklar tarafından detaylı olarak inceleniyor. Haftanın başından itibaren altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. ABD ve Çin arasında tarife geriliminin artması, FED faiz indirimi beklentisi ve ABD'de federal hükümetin kapalı olması gibi nedenlerle altın fiyatları da tüm zamanların zirvesini gördü. Bu durum da yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Ons altın 4.350 dolar bandını aşarak 4 bin 380 dolarla tarihi zirveyi gördü. Çeyrek altın ise 10.170.00 TL'den güne başladı. Gram altın da 5.900 lirayı aştı. Bu bağlamda Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanların odağında yer alıyor. Peki altın fiyatları yükselmeye devam ediyor mu? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 17 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 2 210

ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4 bin 380 dolarla tarihi zirveyi gördü. Gram altın 5 bin 900 lirayı aşarken, yatırımcılar ABD’deki banka krizi ve Fed’in faiz indirimi sinyalleriyle altına yöneliyor.

ABD’deki bölgesel bankalarda yaşanan kırılganlık işaretleri, küresel ticaret gerilimleri ve faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi.

Cuma günü ons başına 4 bin 300 doların üzerine çıkarak rekor kıran altın, haftayı da güçlü bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Spot altın yüzde 1,1 artışla 4 bin 380 dolar seviyesinde işlem görürken, ons altın sabah 07:00 sularında 4 bin 359 dolar civarında seyrini sürdürüyor. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1 yükselişle 4 bin 348,70 dolara çıktı.

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 3 310

AY BAŞINDAN BERİ YÜZDE 13 YÜKSELİŞ GÖSTERDİ
Ons altın bu hafta yaklaşık yüzde 8,5 yükseldi. Bu, Mart 2020'den bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş. Ay başından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 13'e ulaştı. Yılbaşına göre artış ise yüzde 66'yı geçti.

Ons altındaki yükselişin ardından gram altın fiyatı da rekor tazeledi. Türkiye’de gram altın, yüzde 1,3’lük artışla 5 bin 902 liraya yükselerek yeni zirvesine ulaştı. Cuma sabahı saat 07:30 itibarıyla gram altın 5 bin 878 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edebileceğini belirterek, “Altında 4 bin 500 dolar hedefi beklenenden daha erken gelebilir, ancak bu durum ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve olası hükümet kapanmasının ne kadar süreceğine bağlı” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 4 410

ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı:10.076,00

Çeyrek altın satış fiyatı:10.180,00

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 5 510

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.880,21

Gram altın satış fiyatı:5.880,94

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 6 610

YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı:20.157,00

Yarım altın satış fiyatı:20.366,00

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 7 710

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI
22 Ayar altın alış fiyatı:5.578,37

22 Ayar altın satış fiyatı:5.622,79

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 8 810

TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:38.773,68

Tam altın satış fiyatı:39.547,01

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 9 910

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?
Ata altın alış fiyatı:39.985,36

Ata altın satış fiyatı:41.002,73

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? 10 1010

ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.366,84

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.367,38

