CHP araştırılsın demişti! 'Narin Güran Cinayetinin Araştırılması' önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

AKP ve MHP, TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin 'Narin Güran cinayetinin araştırılması'na ilişkin grup önerisini reddetti. CHP'den Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şöyle konuştu:



Diyarbakırlı bir milletvekili olarak ve bu parlamentonun bir üyesi olarak son derece üzgünüm, hatta üzgünlükten daha fazla kızgınım ve öfkeliyim. Bu nedenle, ilimizde kanlı bir cinayetin ve bu cinayet soruşturmasının sessiz kalmasından ve vicdanın ve adaletin başka değerlerin önüne geçmesinden gerçekten rahatsızım. Ek olarak, bu cinayetin işleniş şekli olarak kendimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Bu cinayetle birlikte bir toplumun nasıl çürüdüğünü gördük.

Erdoğan'dan flaş açıklama! İsrail, Türkiye'ye göz dikecek

İran saldırısı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama! İran ağır bedel ödeyecek

'KOMİSYONU NİYE REDDEDİYORSUNUZ'

Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, DEM Parti Grubu adına şunları söyledi:

Narin'in kayboluşundan 41 gün geçti ve failler hala bulunamadı, tıpkı 41 yıldır bulunamayan faili meçhul cinayetler gibi. Narin cinayeti, 41 yıldır bulunamayan faili meçhul cinayetlerden dost faillere geçişin simgesi oldu. Ne yazık ki Narin, öldürülen ilk çocuk olmadığı gibi, son çocuk olması için de iktidarın herhangi bir çabasının olmadığını bugün bu Meclis'te bir kez daha gördük. AKP ve MHP, grubum olan DEM Parti'nin Narin cinayetinin araştırılması için verdiği önergeyi reddetmiştir. Bu konuyla ilgili olarak tartıştığımız CHP'nin önerisi de muhtemelen yakında reddedilecektir. Gerçekten merak ediyoruz, bir çocuğun cinayetinin araştırılması için kurulacak olan komisyonu neden reddediyorsunuz?"