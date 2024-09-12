Cezaevi firarisi polisten kaçtı! Evin bacasında yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, üç gün önce hapsedilmiş bir kişi, saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı. O anlar anında kameraya yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Cezaevi firarisi polisten kaçtı! Evin bacasında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan B.O.K.'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

Taraftar heyecanla bekliyordu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı açıklandı!Taraftar heyecanla bekliyordu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı açıklandı!

THY resmen açıkladı! Karşılıklı uçuşlar 4 aralıkta başlayacakTHY resmen açıkladı! Karşılıklı uçuşlar 4 aralıkta başlayacak

2 yaşındaki bebeğe istismar! Anne ve komşuları tutuklandı2 yaşındaki bebeğe istismar! Anne ve komşuları tutuklandı



O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin Canik ilçesinde yaşadığını belirleyen polis, evine girdi.

Polisleri gören mahkûm bacanın içinden çatıya çıktı. Polis tarafından yakalanan ve gözaltına alınan hükümlü, emniyette tutulduktan sonra cezaevine gönderildi. Cep telefonu kamerası o anları kaydetti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Narin'in amcası olaydan sonra 5 kez kimi aradığı ortaya çıktı! O kişi Salim Güran ile yaptıkları konuşmayı anlattı
Narin'in amcası olaydan sonra 5 kez kimi aradığı ortaya çıktı! O kişi Salim Güran ile yaptıkları konuşmayı anlattı
THY resmen açıkladı! Karşılıklı uçuşlar 4 aralıkta başlayacak
THY resmen açıkladı! Karşılıklı uçuşlar 4 aralıkta başlayacak
Kılıçlı subayların korsan yemini hakkında yeni gelişme! Milli savunma kaynaklarından açıklama!
Kılıçlı subayların korsan yemini hakkında yeni gelişme! Milli savunma kaynaklarından açıklama!
2 yaşındaki bebeğe istismar! Anne ve komşuları tutuklandı
2 yaşındaki bebeğe istismar! Anne ve komşuları tutuklandı
Son Haberler
Cezaevi firarisi polisten kaçtı! Evin bacasında yakalandı
Cezaevi firarisi polisten kaçtı! Evin bacasında yakalandı
Taraftar heyecanla bekliyordu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı açıklandı!
Taraftar heyecanla bekliyordu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı açıklandı!
Prim borcu olanları ilgilendiriyor! SGK son kez uyardı
Prim borcu olanları ilgilendiriyor! SGK son kez uyardı
Bakanlık harekete geçti! Fiş almayan vatandaşa katmerli ceza yolda!
Bakanlık harekete geçti! Fiş almayan vatandaşa katmerli ceza yolda!
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek kan donduran yeni tanık ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek kan donduran yeni tanık ifadesi ortaya çıktı
Çok Okunanlar
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
Meteoroloji açıkladı! 12 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji açıkladı! 12 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Narin'in amcası olaydan sonra 5 kez kimi aradığı ortaya çıktı! O kişi Salim Güran ile yaptıkları konuşmayı anlattı
Narin'in amcası olaydan sonra 5 kez kimi aradığı ortaya çıktı! O kişi Salim Güran ile yaptıkları konuşmayı anlattı
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
Bakan Tunç'tan son dakika Narin açıklaması! Tüm delilleri ve tanık ifadeleri toplanmakta ve incelenmektedir
Bakan Tunç'tan son dakika Narin açıklaması! Tüm delilleri ve tanık ifadeleri toplanmakta ve incelenmektedir
O odaklar yine devrede! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek? Söylentiler baştan sona yalan çıktı
O odaklar yine devrede! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek? Söylentiler baştan sona yalan çıktı
Yorumlananlar