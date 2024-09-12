Cezaevi firarisi polisten kaçtı! Evin bacasında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan B.O.K.'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

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O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin Canik ilçesinde yaşadığını belirleyen polis, evine girdi.



Polisleri gören mahkûm bacanın içinden çatıya çıktı. Polis tarafından yakalanan ve gözaltına alınan hükümlü, emniyette tutulduktan sonra cezaevine gönderildi. Cep telefonu kamerası o anları kaydetti.