THY resmen açıkladı! Karşılıklı uçuşlar 4 aralıkta başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Sidney şehrine uçuşları başlatacağını duyurdu. Buna göre, İstanbul'dan dört aralıkta karşılıklı uçuşlar yapılacak.

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THY resmen açıkladı! Karşılıklı uçuşlar 4 aralıkta başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni rotalarını artırıyor. THY, yeni düzenlemeleri kapsamında 4 Aralık'ta Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e İstanbul'dan karşılıklı uçuşların başladığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarıyla İstanbul-Sidney seferleri haftada dört gün Kuala Lumpur aktarmalı Airbus A350-900 tipi uçakla yapılacak.

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Uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerini belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY tarafından yapılan açıklamada şunları söyledi:

Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney'in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları'nın misafirperverliği ve rahatlığıyla buluşturarak Avustralya'daki varlığımızı bir kez daha kanıtlıyor. Bu kıtaya tek seferde uçabilecek kapasitede bir uçak satın aldığımızda, Avustralya'da aktarmasız olarak ilk hedefimiz Sidney olacak."

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Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton, THY'nin bu destinasyona direkt uçuş duyurusunun Avrupa'ya seyahat için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. THY uçuşlarının ekonomik önemine değindi.

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