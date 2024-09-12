Taraftar heyecanla bekliyordu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı açıklandı!

Trabzon İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan bir karara göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki müsabakaya Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

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Taraftar heyecanla bekliyordu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısını yönetti.

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2 Bin 250 Güvenlik Personeli Görev Yapacak

Ev sahibi kulübün talebi üzerine Beşiktaş ile Trabzonspor maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak maçta 2 bin 250 güvenlik görevlisi olacak.

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