2 yaşındaki bebeğe istismar! Anne ve komşuları tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, ailesi rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuğu hastaneye götürdü. Bebeğin muayenesi sırasında vücudunda darp izlerine rastlandı.



Çocuk beynin kanaması nedeniyle ameliyat edildi ve daha sonra yoğun bakımda tedavi gördü. Sağlık durumu devam ediyor.

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Soruşturma sırasında anne, üvey baba ve iki komşu çocuğu da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.



Bebeğin annesi B. Y. ve komşularının on üç ve on dört yaşlarındaki iki çocuğu gözaltına alındı.



Bununla birlikte, ailenin beş yaşındaki diğer çocuğu koruma altına alındı.



Cinsel İstismar Adli Tıp Raporunda



Adli tıp raporuna göre, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavi gören 2 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunuldu.

Gürcün, gazetecilere, "Ayrıntılı ihbarlar sayesinde çocuğumuza, bunu yapanlar ortaya çıkmış ve ayrıntılı tahkikat yürütülmektedir" dedi. Ek raporlar gelmedi. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarım hemen harekete geçti. Rapor tamamlandı. Kati rapor dosyada mevcuttur. Bu, daha önce 18 yaşından küçük çocukların tutuklamaya sevk edilmesinin bir nedeniydi. Adli tıp raporları, ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğramış olduğunu doğruluyor.dedi.