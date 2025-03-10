Fenerbahçe’de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye veda mı ediyor: Tosun Japonya yolcusu mu? İşte, önemli ayrıntılar...

Beşiktaş’tan ayrılarak sarı-lacivertli takıma katılan Cenk Tosun, bu sezon sınırlı sayıda maça çıkmasına rağmen yeni bir transferin eşiğinde. Japon kulübü Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki forvetin transferi için harekete geçti. Ancak, bu transferin gerçekleşmesi için bazı mali engellerin aşılması gerektiği ifade ediliyor. Peki, Cenk Tosun’un Fenerbahçe kariyerinde neler yaşandı? Japonya’ya transferi mümkün mü? İşte detaylar…

Cenk Tosun, yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye katılmıştı. Ancak, bu transfer beklenen etkiyi yaratmadı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 17 maça çıkabilen Tosun, toplamda 2 gol ve 1 asistle sahada mücadele etti. Sezonun başından itibaren formaya çıkan süre çok kısıtlıydı ve bu da onun Fenerbahçe’deki geleceğini sorgulatmaya başladı.

Japon Kulübü Urawa Red Diamonds'dan Teklif

Son gelen bilgilere göre, Japonya’nın Urawa Red Diamonds kulübü, Cenk Tosun için ciddi bir teklif sunmuş durumda. 33 yaşındaki golcü futbolcunun, Japonya'da oynamak için yeni bir fırsat arayışında olduğu belirtiliyor. İddialara göre, Japon kulübü ile görüşmeler başlamış, ancak henüz anlaşmaya varılamamış.

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Mali Engellerin Aşılması Gerekiyor

Cenk Tosun’un Japonya’ya transferi için bazı mali engeller bulunuyor. Fenerbahçe, futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi ya da kiralanması için finansal koşulları gözden geçirecek. Transferin gerçekleşmesi için kulüp ve Tosun arasında anlaşmaya varılması gerekiyor. Ancak, Japonya'da transfer dönemi 26 Mart’ta sona erecek ve bu tarihe kadar bir anlaşma sağlanmazsa, Tosun’un transferi gerçekleşmeyebilir.

Fenerbahçe'de Forma Şansı Bulamayan Cenk Tosun

Cenk Tosun’un Fenerbahçe’de sınırlı sürelerde forma giymesi, onun kariyerine odaklanma isteğini artırdı. Özellikle forvet bölgesinde diğer isimlerin önünde kalan Tosun, yeterli şansı bulamadı. Bu sezon sadece 17 maça çıkması, kulüp içindeki rolünün çok da büyük olmadığını gösteriyor. Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sorunlarına rağmen, Tosun'un şans bulamaması taraftarların da eleştirilerine yol açtı.

Fenerbahçe’deki Geleceği Belirsiz Olan Tosun, Yeni Bir Başlangıç Peşinde

Cenk Tosun, Fenerbahçe’de sınırlı bir rol üstlenmiş olsa da, yeni bir macera arayışında. Fenerbahçe’deki geleceği şu an için belirsizken, Tosun'un kariyerine yön verecek olan yeni fırsatlar peşinde olduğu görülüyor. Fenerbahçe'nin forvet hattındaki diğer oyuncuların formda olması ve **Tosun'un** fazla süre alamaması, oyuncunun başka kulüplerde daha fazla süre alabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu nedenle, Japonya'dan gelen ilgi, Tosun’un kariyerine yeni bir yön verebilir.

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