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Yaşlı kadının feci sonu! Kafası sıkışmış halde ölü bulundu

74 yaşındaki kadın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin odasındaki bazaya kafası sıkışmış halde bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadının feci sonu! Kafası sıkışmış halde ölü bulundu
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Ordu'nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Emine Çavlık, odasındaki bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

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Aile, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme, kadının olay yerinde öldüğünü ortaya çıkardı. Cavlık'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

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