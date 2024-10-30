Yaşlı kadının feci sonu! Kafası sıkışmış halde ölü bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Emine Çavlık, odasındaki bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

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Aile, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme, kadının olay yerinde öldüğünü ortaya çıkardı. Cavlık'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili bir soruşturma başlattı.