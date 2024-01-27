Canlı TAKİP! YSK'da kura çekim günü: AK Parti oy pusulasında 1. sırada çıktı! İşte diğer siyasi partilerin sırası..

31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimlerde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kura çekimiyle bugün belli oldu.
Kura çekimi YSK Başkanı Ahmet Yener başkanlığında, seçime katılacak tüm siyasi partilerin temsilcileriyle gerçekleşti.
Ahmet Yener, kura çekiminden öncesinde seçime girmeye hak kazanan 35 siyasi partisi olduğunu söyledi.
Hemen ardından ise kura çekimine geçildi.
Kura çekimleri sıraları siyasi partilerin temsilcileri kura çekerek kendisi belirledi.
SİYASİ PARTİLERİN 31 MART 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OY PUSULASINDAKİ YERLERİNİ KURA ÇEKİM SONUÇLARI
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)- 1. sırada
- İyi Parti - 2. sırada
- Sol Parti - 3. sırada
- Büyük Birlik Partisi - 4. sırada
- Memleket Partisi - 5. sırada
- Anavatan Partisi - 6. sırada
- Demokratik Sol Parti - 7. sırada
- Yeniden Refah Partisi - 8. sırada
- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti) - 9. sırada
- Türkiye Komünist Partisi - 10. sırada
- Anadolu Birliği Partisi - 11. sırada
- Zafer Partisi - 12. sırada
- Halkın Kurtuluş Partisi - 13. sırada
- Türkiye Komünist Hareketi - 14. sırada
- Bağımsız Türkiye Partisi - 15. sırada
- Gelecek Partisi - 16. sırada
- Türkiye İşçi Partisi - 17. sırada
- Cumhuriyet Halk Partisi - 18
- Emek Partisi - 19. sırada
- Adalet Birlik Partisi - 20. sırada
- Hak ve Özgürlükler Partisi - 21. sırada
- Ocak Partisi - 22. sırada
- Güç Birliği Partisi - 23. sırada
- Demokrat Parti - 24. sırada
- Milli Yol Partisi - 25. sırada
- Millet Partisi - 26. sırada
- Genç Parti - 27. sırada
- Adalet Partisi - 28. sırada
- Türkiye Komünist Hareketi - 29. sırada
- Aydınlık ve Demokrasi Partisi - 30. sırada
- Milliyetçi Hareket Partisi - 31. sırada
- Türkiye İşçi Partisi - 32. sırada
- Demokrasi ve Atılım Partisi - 33. sırada
- Saadet Partisi - 34. sırada
- Vatan Partisi - 35. sırada
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