Çanakkale’den acı haber: Boş arazide bebek cesedi bulundu!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, içler acısı olay: Boş arazide göbek bağı düşmemiş bir kız bebek cesedi bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, içler acısı olay: Boş arazide göbek bağı düşmemiş bir kız bebek cesedi bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, boş arazide henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen kız bebek cesedi bulundu. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayvacık ilçesinde bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

