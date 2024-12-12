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Çanakkale Boğazı sise teslim oldu: Transit gemi geçişlerine kapatıldı!

Çanakkale Boğazı sise teslim oldu: Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı sise teslim oldu: Transit gemi geçişlerine kapatıldı!
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Çanakkale Boğazı sise teslim oldu: Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı sise teslim oldu: Transit gemi geçişlerine kapatıldı!

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı sise teslim oldu: Transit gemi geçişlerine kapatıldı!

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğazda yerel feribot seferleri ise sürüyor.

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Kaynak:AA

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