Ev almak isteyen acele etsin! TOKİ yüzde 25 indirimli ev satacak

TOKİ tarafından konut ve iş yerleri için peşin ödemelerde yüzde 25 oranında indirim uygulanacağını açıkladı.



"TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız" diye bir açıklama yaptı kurum sosyal medya hesabı üzerinden. "TOKİ'den ev veya iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.

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2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar kampanyaya başvurabilir.

Toki Yüzde 25 İndirim Kampanyasının Detayları

Borcun tamamını kapatamayan alıcılar, kalan borçlarının %25 veya daha fazlasını ödemek isterlerse yine %25 indirimden yararlanabilir.

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Başvuru sahiplerinin tarihi itibarıyla borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapması durumunda, geriye dönük taksit ödemeleri ve emlak vergisi borcu olmamalıdır.

Toki'nin %25 İndirim Kampanyasına Başvuru Nasıl Yapılır?

Kampanyadan yararlanmak için başvurular 23 Eylül ile 18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalardan yapılabilir. Banka, vatandaşların ödemeleri gereken miktarı da belirleyecektir. Bu tarihler dışında herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

İş yeri sahipleri ve konut sahipleri bankaya giderken, site yönetiminden alacakları "borcu yoktur" belgesini ve ilgili belediyeden alacakları emlak beyan değerini gösterir belgeyi yanlarında getirmeleri gerekir.