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Faizsiz kredi fırsatı! Bankalar 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verecek

Sıfır faizli kredi veren bankalar, eylül ayındaki kampanyanın ayrıntılarını açıkladı. Bankalar yeni müşteriler çekmek için rakamları artırırken, faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. 0 faizli krediler için üst limit 50 bin TL olarak açıklandı. Faizsiz kredi veren hangi banka var?

Faizsiz kredi fırsatı! Bankalar 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verecek
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Faizli kredi çekmek isteyen vatandaşları sevindiren yeni gelişmeler var. Eylül ayında başlayacak sıfır faizli kredi kampanyalarının tüm ayrıntıları bankalar tarafından açıklandı. Bunun bir sonucu olarak, bankalar değerleri ve tarihleri değiştirirken, yeni değer 50 bin lira olarak belirlendi. Faiz oranlarının artması sonrasında, faizsiz kredi almak isteyen kişiler sıfır faizli kredi veren bankalar hakkında daha fazla araştırma yaptı.

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SİFIR FAİZLİ KREDİ TALEBİ ARTTI

Faizsiz kredi almak isteyenler dikkat! Bankalar merakla beklenen yeni faizsiz kredi tutarlarını açıkladı. Yeni rakam 50 bin lira olarak açıklanırken, sıfır faizli kredi talepleri de arttı. Faizsiz kredi veren her banka var mı? Kimler başvurabilir ve herkes sıfır faizli kredi çekebilir mi? Şartlar nedir?

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

Yeni müşteriler için özel olarak, 3 ay boyunca %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunar.

ING Bank, yeni ING müşterilerine özel olarak %0 faizle 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı'nızdan alışveriş yaparak veya vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek her ay 3.250 puan kazanırsanız, kredi vadeniz boyunca 5.000 TL'ye kadar olan kredinizin faizi %0 faiz olarak yansır.

Yeni müşteriler Albaraka Türk'ten %0 faizli 15.000 TL finansman alabiliyorlar. Bu finansman 6 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sunuluyor.

İlk Albaraka müşterisi olan müşteriler, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında Albaraka Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek kampanyadan yararlanabilir.

Yeni müşteriler için Denizbank, 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL %0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Kampanyadan ilk defa DenizBanklı olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler, MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek 31/07/2024 ile 30/09/2024 tarihleri arasında yararlanabilir.

Türkiye İş Bankası İşCep, İş Bankası müşterilerine 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sağlar.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans, iki ila üç aylık bir süre için geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için 300 TL ile 25.000 TL arasında taksitli nakit avans gereklidir.

Kampanya, İşCep'te "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşterilere 01.09.2024 ile 30.09.2024 tarihleri arasında uygulanacaktır.

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