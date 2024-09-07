Çağla Altunkaya Kimdir, Nereli, Kaç yaşında? Acun Ilıcalıyla nasıl tanıştı? Ayça Çağla Altun Kaya'nın Biyografisi

Geçtiğimiz günlerde Esma Sultan yalısında gerçekleşen bir çok ünlünün katıldığı görkemli bir düğün ile Ünlü televizyon sahibi ve program yapımcısı Acun Ilıcalı ile dünya evine giren, Ayça Çağla Altunkaya'nın insanlar merak ederek, Çağla Altunkaya Kimdir, Nereli, Kaç yaşında? Acun Ilıcalıyla nasıl tanıştı diye araştırmaya başladı, Peki Çağla Altunkaya Kimdir, Nereli, Kaç yaşında? Acun Ilıcalıyla nasıl tanıştı? Çağla Altunkaya'nın biyografisi

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde tamamlamıştır. Çağla Altunkaya, sporla da yakından ilgilenmiş, özellikle basketbol oynayarak aktif bir yaşam sürmüştür.

ÇAĞLA ALTUNKAYA ACUN ILICALI İLE NASIL TANIŞTI?

Acun ve Ayça Çağla çiftinin nasıl tanıştığı sosyal medyada gündem konusu oldu. İddialara göre hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması Survivor için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvurduğu ve başvuru sürecinde tanışan ikilinin ilişkilerinin başladığı düşünülüyor.