Son dakika! Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi! Kerimcan Durmaz tutuklanacak mı?
Yayınlanma:
08 Ocak 2025 12:08
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi: Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Son dakika! Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi
Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Yasadışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sevk adliyede ifade verdi. Durmaz, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İfadesi ortaya çıkan Kerimcan Durmaz, suçlamaları reddederek 'reklamın yapıldığından haberim yoktu' dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen yasadışı bahis operasyonları sürüyor. Yasadışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı internet fenomenlerinin ardından şimdi de Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.
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Dün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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Yaklaşık 1 saat ifade veren Kerimcan Durmaz ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı.
İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Durmaz, şunları söyledi:
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"Bu mekan Malta'da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim.
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'HABERİM OLSAYDI SAHNE ALMAZDIM' "Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten.
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"Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı."