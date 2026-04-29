Güneşe aldanmayın, sağanak yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

SICAKLIKLAR GEÇİCİ OLARAK YÜKSELECEK

AKOM’un değerlendirmesine göre, yarına kadar şehir genelinde parçalı ve çoğunlukla güneşli bir gökyüzü etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise 16 ile 19 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GERİ GELİYOR

Ancak yarından itibaren İstanbul’da hava yeniden değişecek. Meteorolojik verilere göre, soğuk ve yağışlı sistem bölgeyi etkisi altına alacak. Özellikle 1 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların kuvvetli şekilde görülmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık raporu da benzer bir tabloya işaret etti. Rapora göre, cuma gününden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak sıcaklıklar düşecek ve ülke genelinde değerler mevsim normallerinin altına inecek.