Bursa'da feci olay! Eşini öldüren koca, 'baldızına Ablanı öldürdüm' diye mesaj atarak sırra kadem bastı!

Bursa'da eşiyle tartışan koca, baldızına 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj atarak, sırra kadem bastı. Olay yerine gelen polisin yaptığı araştırmalarda hareketsiz yatan 42 yaşındaki 2 çocuk kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

YAYINLAMA
Google News
Bursa'da feci olay! Eşini öldüren koca, 'baldızına Ablanı öldürdüm' diye mesaj atarak sırra kadem bastı!

Bursa'da eşiyle tartışan koca, baldızına 'öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen polis 42 yaşındaki 2 çocuk kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KARISINI ÖLDÜREN ZANLI BALDIZINA, 'ABLANI ÖLDÜRDÜM' DİYE MESAJ ATTI

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay K. (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher K. (42) ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay K. tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. Telefonuna gelen mesaj üzerine ablasına ulaşamayan baldız, hemen çiftin oğlu olan yeğeni Hüseyin K.'yı arayıp kendisine gelen mesajı söyledi. Fakat Hüseyin K. da annesi Seher K.'ya ulaşamadı.

Bursa'da feci olay! Eşini öldüren koca, 'baldızına Ablanı öldürdüm' diye mesaj atarak sırra kadem bastı!

İNCELENEN CESETTE SİLAH VE BIÇAK YARASI OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Eve gelen Hüseyin K. zile basmasına rağmen cevap alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açan ekipler 42 yaşındaki Seher K.'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Seher K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli baba kayıplara karışırken, incelenen cesette silah ve bıçak yarası olmaması dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Seher K.'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bursa'da feci olay! Eşini öldüren koca, 'baldızına Ablanı öldürdüm' diye mesaj atarak sırra kadem bastı!

Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdüPendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale ettiFatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti

Terör örgütlerinin inleri başlarına yıkıldı! “Kahramanlar-47” operasyonları ile 28 barınma alanı imha edildi!Terör örgütlerinin inleri başlarına yıkıldı! “Kahramanlar-47” operasyonları ile 28 barınma alanı imha edildi!

ABD Eski Başkanı Trump'tan korkutan açıklama: 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyizABD Eski Başkanı Trump'tan korkutan açıklama: 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütlerinin inleri başlarına yıkıldı! “Kahramanlar-47” operasyonları ile 28 barınma alanı imha edildi!
Terör örgütlerinin inleri başlarına yıkıldı! “Kahramanlar-47” operasyonları ile 28 barınma alanı imha edildi!
Türkiye beşik gibi sallanıyor: Sabah saatlerinde bir deprem haberi de İzmir’den geldi…
Türkiye beşik gibi sallanıyor: Sabah saatlerinde bir deprem haberi de İzmir’den geldi…
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
Cenazeye giderken ölümden döndüler! Karlı yolda kayan otobüs devrildi!
Cenazeye giderken ölümden döndüler! Karlı yolda kayan otobüs devrildi!
Son Haberler
Bursa'da feci olay! Eşini öldüren koca, 'baldızına Ablanı öldürdüm' diye mesaj atarak sırra kadem bastı!
Bursa'da feci olay! Eşini öldüren koca, 'baldızına Ablanı öldürdüm' diye mesaj atarak sırra kadem bastı!
Enerjide müjdeleri peş peşe geliyor! Sakarya Gaz Sahasında günlük gaz üretiminde rekor artış, hedef günlük 40 milyon metreküp
Enerjide müjdeleri peş peşe geliyor! Sakarya Gaz Sahasında günlük gaz üretiminde rekor artış, hedef günlük 40 milyon metreküp
İstanbul'da ilk kez 4 adaylı anket yayınlandı! Peki Kurum mu, İmamoğlu mu önde? Dikkat çekici sonuçlar
İstanbul'da ilk kez 4 adaylı anket yayınlandı! Peki Kurum mu, İmamoğlu mu önde? Dikkat çekici sonuçlar
Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü
Pendik Belediyesi teyakkuzda! Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü
Tekirdağ'da feci olay! Öfkeden gözü kararan baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu!
Tekirdağ'da feci olay! Öfkeden gözü kararan baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu!
Mersin'de suçüstü operasyon! Motosiklet hırsızı son işinde yakayı ele verdi!
Mersin'de suçüstü operasyon! Motosiklet hırsızı son işinde yakayı ele verdi!
Çok Okunanlar
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Survivor All Star 2024'te ortalık karıştı! Acun Ilıcalı yapılanlar kabul edilemez dedi konseyde çileden çıktı
Survivor All Star 2024'te ortalık karıştı! Acun Ilıcalı yapılanlar kabul edilemez dedi konseyde çileden çıktı
Ev hanımlarına prim desteği geliyor!
Ev hanımlarına prim desteği geliyor!
İstanbul’a kar geldi! AKOM uyardı yağışlar devam edecek
İstanbul’a kar geldi! AKOM uyardı yağışlar devam edecek
Elindeki demir kalıbı gerilim hattına çarpan inşaat işçisinin feci sonu!
Elindeki demir kalıbı gerilim hattına çarpan inşaat işçisinin feci sonu!
Zonguldak’ta feci kaza! Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü ölüme uçtu!
Zonguldak’ta feci kaza! Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü ölüme uçtu!
Yorumlananlar
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…
Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi