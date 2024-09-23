  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Bursa'da eğitim uçuşu yapan uçak düştü iki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçuşu yapan uçak düştü iki pilot hayatını kaybetti

Bursa Yenişehir havalimanında eğitim uçuşu yapmak için kalkan bir uçak düştü kazada uçakta bulunan iki pilotun öldüğü belirtildi. Uçağın neden düştüğü henüz biliniyor.

Bursa'da eğitim uçuşu yapan uçak düştü iki pilot hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:

Son dakika haberleri: Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait iki kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada iki pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ucak2.webp

Edinilen bilgilere göre özel bir eğitim okuluna ait uçağın Yenişehir havalimanından kalktıktan kısa bir süre tam havalanamadan Apron'a düştüğü belirtildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmemekte olup kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İç Haberler
''Atatürk'ün izinde kaçakçılık!'' Bugün Gazete manşetleri neler! (23 Eylül 2024)
''Atatürk'ün izinde kaçakçılık!'' Bugün Gazete manşetleri neler! (23 Eylül 2024)
Aracında kaçak mal yakalanan CHP'li Milletvekilinden pes dedirtecek savunma! 'Atatürk ilkelerine bağlı çalışıyorum'
Aracında kaçak mal yakalanan CHP'li Milletvekilinden pes dedirtecek savunma! 'Atatürk ilkelerine bağlı çalışıyorum'
Türk iş insanı Ukrayna yatırımı zorla elinden alındı
Türk iş insanı Ukrayna yatırımı zorla elinden alındı
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in dehşete düşüren darp görüntülere kameralarda! Gökhan İn'i, kim, neden darp etti?
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in dehşete düşüren darp görüntülere kameralarda! Gökhan İn'i, kim, neden darp etti?
Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp
Trabzon'u sel vurdu! Hastaneyi su bastı, hayat durdu Sürmene'de 1 kişi kayıp
''Alçakların tepesine bindik'' 21 Eylül 2024 Cumartesi gazete manşetleri...
''Alçakların tepesine bindik'' 21 Eylül 2024 Cumartesi gazete manşetleri...
''Narin'i boğarak öldürmüşler'': 18 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
''Narin'i boğarak öldürmüşler'': 18 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri