Bursa'da eğitim uçuşu yapan uçak düştü iki pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait iki kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada iki pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre özel bir eğitim okuluna ait uçağın Yenişehir havalimanından kalktıktan kısa bir süre tam havalanamadan Apron'a düştüğü belirtildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmemekte olup kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.