Bugün seçim olsa iktidar değişecek! Seçim anketlerinde o parti zirvede

İktidara yakın ORC Araştırma tarafından 15 Kasım ile 22 Kasım tarihleri arasında yapılan anket, İstanbul'un siyasi dengelerine ilişkin çarpıcı bulgulara yol açtı. 5.130 kişiye, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelterek seçmen eğilimlerini incelemek için bir anket uygulandı.

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Terörist başı Abdullah Öcalan, kayyım atamaları, yeni anayasa tartışmaları ve erken seçim talepleri, Türkiye siyasetini harekete geçiriyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kısa bir süre dinlendikten sonra, siyasi ortam yeniden sıcak tartışmalara dönüştü. Kamuoyunun merakla beklediği anket sonuçları, bu yoğunluk içinde dikkat çekiyor. ORC Araştırma, 15 Kasım ile 22 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılan anketin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

CHP BİRİNCİ SIRADA

Ankete göre, İstanbul'da CHP ve Ak Parti arasında sürekli bir rekabet var. CHP, yüzde 3,2 oranında farkla öndeyken, AK Parti ikinci oldu.

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu %51,14% oy aldı ve AK PARTİ adayı %39,59% oy aldı.

Listede üçüncü sırada yer alan Demokratik Emek Partisi'nin (DEM) yüzde 8,5 oranı da dikkat çekici bir faktördür. MHP %5,6 ve Yeniden Refah Partisi %5,1 ile DEM Parti'yi takip ediyor. Zafer Partisi, yüzde 3 oy oranıyla altıncı sırada yer aldı. Ankette İYİ Parti, yüzde 4,2 oy alarak Zafer Partisini geride bıraktı.