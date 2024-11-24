  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! Velayetini almak istemişti, hayatını kaybetti

Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! Velayetini almak istemişti, hayatını kaybetti

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, darbeden sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Teyze Akyüz, üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! Velayetini almak istemişti, hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi sakini Elif Akyüz (27), beş katlı bir binanın üçüncü katındaki evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. Yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Elif Akyüz olay yerinde öldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2025 emekli maaşı zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı için kritik dönem2025 emekli maaşı zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı için kritik dönem

Hamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştüHamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştü

Şehir kara teslim! Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptıŞehir kara teslim! Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı

İncelemenin ardından Akyüz'ün cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Elif Akyüz'ün vefatı üzerine bir soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'daki Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Y, 8 Eylül'de cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Teyze Elif Akyüz, bebek ölmeden önce Sıla ve beş yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Hamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştü
Hamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştü
Şehir kara teslim! Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı
Şehir kara teslim! Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı
5 il için kritik uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor
5 il için kritik uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor
İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Asla o mesajlara tıklamayın
İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Asla o mesajlara tıklamayın
Kar trafiğe engel oluyor! En kritik kara yolu ulaşıma kapandı
Kar trafiğe engel oluyor! En kritik kara yolu ulaşıma kapandı
O şehir beyaza büründü! Ekipler sabaha kadar çalışacak
O şehir beyaza büründü! Ekipler sabaha kadar çalışacak
Yasa dışı bahis reklamı yapan yandı! Sosyal medya reklamları tek tek inceleniyor
Yasa dışı bahis reklamı yapan yandı! Sosyal medya reklamları tek tek inceleniyor