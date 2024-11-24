Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! Velayetini almak istemişti, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi sakini Elif Akyüz (27), beş katlı bir binanın üçüncü katındaki evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. Yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Elif Akyüz olay yerinde öldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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İncelemenin ardından Akyüz'ün cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Elif Akyüz'ün vefatı üzerine bir soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'daki Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Y, 8 Eylül'de cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Teyze Elif Akyüz, bebek ölmeden önce Sıla ve beş yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.