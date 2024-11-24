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Hamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştü

Karadeniz'de bol miktarda hamsi var. Trabzon'da sezonun ilk haftalarında hamsi ve diğer balıklar palamutun yerini aldı. Bir kilogramı 150 liradan satılan hamsinin boyu da on iki santimetreye ulaştı.

Hamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştü
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1 Eylül, 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları avcılığı için genel av yasağını sona erdirdi.

Palamut sezonunun ilk haftalarından itibaren bol miktarda hamsi ve istavrit, mezgit, çinakop ve levrek tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar ve halk, kilosu 125-150 liradan satılan bol miktarda hamsinin ve boyunun 12 santime ulaşması nedeniyle memnun kaldı.

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Trabzon Balıkçılar Hali'nde palamudun kilosu 175, hamsinin kilosu 125-150, istavrit 100, mezgit 150, barbun 250, sarıkanat 300, sargan 300, çinakop 400, çupra 350, somon 250 ve levrek 300 liradan satın alınabilir.

“HAMSİ SEZONU OLACAK”

Hamsi sezonunun beklenen şekilde ilerlediğini belirten balıkçı Ahmet, "Hamsinin durumu çok güzel. Hamsi devam edecek. Güzel bir mevsim. Şu anda mevcut duruma göre hamsi sezonu da bekleniyor. İstavrit, hamsi ve mezgit bulabilirsiniz. İstavritin kilosu 75 ila 100 liradan satın alınabilir. Fiyatlar da makul."

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