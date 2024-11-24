2025 emekli maaşı zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı için kritik dönem

Yeni yıl yaklaşırken emekli maaş zamlarına ilişkin beklentiler artmaya başladı. Milyonlarca emekli, yeni yılın ocak ayından itibaren ne kadar zam alacaklarını ve en düşük emekli maaşının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayında, milyonlarca memur ve emekli için maaş zam oranları açıklanacak.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memur zammını etkileyen dört aylık enflasyon farkı da açıklandı.

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Buna göre, temmuz ayı için %3,32, ağustos ayı için %2,47, eylül ayı için %2,97 ve ekim ayı için %2,88 olarak açıklanan aylık enflasyon rakamları.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık bir zam farkına kavuştu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liraya yükseldi.

Aynı koşullar devam ederse, en düşük memur emekli maaşı 19 bin 697 liraya yükselecek.