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BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi!

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkiledi: BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi...

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi!
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Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkiledi: BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi...

BUDO'nun bugünkü 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi!

Bursa

BUDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılması planlanan saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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Kaynak:AA

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