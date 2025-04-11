Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! İşte, ünlü şarkıcının en son hali...
Yönetmen sevgilisinden ayrılan ünlü şarkıcı Hadise, kızıl saçlarını sarıya boyatarak eski haline geri döndü.
Her adımıyla çok konuşulan şarkıcı Hadise, bu kez hem imajı hem de özel hayatıyla gündeme geldi.
Bir süredir yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşayan şarkıcının, sevgilisinden ayrıldığı konuşuluyordu.
Londra konserinde ayrılığı doğrulayan Hadise, ''Bugün bir olay yaşadım. Kendimi ve mutluluğumu seçtim. Kolay değil ama bir rahatlama hissediyorum. Bunu kadınlar olarak hepimiz yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Ünlü şarkıcının yeni imajı ise dikkat çekti. Kızıl saçlarından kurtulan Hadise saçlarını yeniden sarıya boyattı.
İşte Hadise'nin yeni imajı...