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Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü!

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Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü!
Zaman zaman giyim tarzı ve açıklamaları ile hayranlarının ilgisini ve tepkisini çeken hadise yeniden imajını değiştirerek yine takipçilerinin dikkatini çekmeye başardı.
Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 1 18

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! İşte, ünlü şarkıcının en son hali...

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 2 28

Yönetmen sevgilisinden ayrılan ünlü şarkıcı Hadise, kızıl saçlarını sarıya boyatarak eski haline geri döndü.

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 3 38

Her adımıyla çok konuşulan şarkıcı Hadise, bu kez hem imajı hem de özel hayatıyla gündeme geldi.

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 4 48

Bir süredir yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşayan şarkıcının, sevgilisinden ayrıldığı konuşuluyordu.

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 5 58

Londra konserinde ayrılığı doğrulayan Hadise, ''Bugün bir olay yaşadım. Kendimi ve mutluluğumu seçtim. Kolay değil ama bir rahatlama hissediyorum. Bunu kadınlar olarak hepimiz yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 6 68

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcının yeni imajı ise dikkat çekti. Kızıl saçlarından kurtulan Hadise saçlarını yeniden sarıya boyattı.

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 7 78

İşte Hadise'nin yeni imajı...

Yeni imajı aşkı bitene kadardı: Hadise eski haline geri döndü! 8 88
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