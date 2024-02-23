Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…

Her hafta olduğu gibi Cuma BİM’de yine aktüel günü… Birçok yeni ürün raflardaki yerini alacak. 23 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren 7’den 70’e herkesin seveceği ürünler satışa çıkacak.

YAYINLAMA
Google News
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…

BİM aktüel ürün katalogu için büyük geldi. Bugün sabahın ilk saatlerinde tüm mağazalarda satışlar başlayacak. Elektronikten mutfak gereçlerine, oyuncaklardan banyo temizlik ürünlerine kadar ihtiyaca yönelik eşyalar yer alıyor.

Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…

FİYAT/PERFORMANS ÜRÜNLERİ YİNE BİM’DE

Piyasanın oldukça altında birçok ürün uygun fiyata satılacak. Fiyat/performans ürünleri de yer alan katalogda ayrıca taksitlendirme seçeneği de mevcut. İşte BİM 23 Şubat Cuma günü raflarda yer alacak olan ürünler;

ekran-resmi-2024-02-23-00-27-07-001.png

  • HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
  • HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL
  • LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
  • LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL
  • Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
  • Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

ekran-resmi-2024-02-23-00-30-02.png

  • Philips Süpürge 4.499 TL
  • Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL
  • Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL
  • Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL

ekran-resmi-2024-02-23-00-30-38.png

  • Küçük Boy Abs Valiz 499 TL
  • Casilli Termal Tayt 99 TL
  • Çift Kişilik Battaniye 279 TL

ekran-resmi-2024-02-23-00-29-26.png

  • Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL
  • Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 44 TL
  • Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 89 TL
  • Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı 119 TL

ekran-resmi-2024-02-23-00-33-00.png

  • Sök-Tak İş Makineleri 59 TL
  • Türkiye İş Bankası Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL
  • Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 TL

Resimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedinResimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedin

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Resimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedin
Resimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedin
Bu kek tarifini ünlü şefler sır gibi saklıyor... İşte Kabardıkça kabaran kekin püf noktası! Süt yerine bakın ne koyuyorlar...
Bu kek tarifini ünlü şefler sır gibi saklıyor... İşte Kabardıkça kabaran kekin püf noktası! Süt yerine bakın ne koyuyorlar...
Okuldan çıkan öğrencilerin ugradığı akran gaspı kameralarda!
Okuldan çıkan öğrencilerin ugradığı akran gaspı kameralarda!
Kendisine hakaret eden komşusuna beylik tabancasıyla kurşun yağdırdı! O anlar kameraya yansıdı
Kendisine hakaret eden komşusuna beylik tabancasıyla kurşun yağdırdı! O anlar kameraya yansıdı
Son Haberler
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Halka arz yatırımcısı bayram ediyor: Yeni halka arz onayları geldi… SPK duyurdu!
Halka arz yatırımcısı bayram ediyor: Yeni halka arz onayları geldi… SPK duyurdu!
Başvurular yeni başladı: Sağlık Bakanlığı 27 bin yeni personel alacak…
Başvurular yeni başladı: Sağlık Bakanlığı 27 bin yeni personel alacak…
Borsa yatırımcısı dikkat! Yarın son gün, son fırsat… Bankalar üzerinden alınabiliyor!
Borsa yatırımcısı dikkat! Yarın son gün, son fırsat… Bankalar üzerinden alınabiliyor!
10 aylıkken annesiyle beraber şehit edilmişti! Bedirhan'ın ismi spor tesisinde yaşatılacak
10 aylıkken annesiyle beraber şehit edilmişti! Bedirhan'ın ismi spor tesisinde yaşatılacak
Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, sahibinin maskotu oldu!
Muş'ta 3 ayaklı doğan oğlak, sahibinin maskotu oldu!
Çok Okunanlar
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı durdurulamıyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Şubat 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Şubat 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
CHP'nin kalesi yıkılıyor mu? Son anket sonuçları yayınlandı, Cumhur ittifakı İzmir'i kazanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı
CHP'nin kalesi yıkılıyor mu? Son anket sonuçları yayınlandı, Cumhur ittifakı İzmir'i kazanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı
Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!
Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!
Faciaya ramak kaldı! Otobüs şoförünü manevrası hayat kurtardı
Faciaya ramak kaldı! Otobüs şoförünü manevrası hayat kurtardı
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar