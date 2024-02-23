Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası…

BİM aktüel ürün katalogu için büyük geldi. Bugün sabahın ilk saatlerinde tüm mağazalarda satışlar başlayacak. Elektronikten mutfak gereçlerine, oyuncaklardan banyo temizlik ürünlerine kadar ihtiyaca yönelik eşyalar yer alıyor.
Uzmanlar faydasını saya saya bitiremedi: Hafızayı kat be kat güçlendiriyor…
FİYAT/PERFORMANS ÜRÜNLERİ YİNE BİM’DE
Piyasanın oldukça altında birçok ürün uygun fiyata satılacak. Fiyat/performans ürünleri de yer alan katalogda ayrıca taksitlendirme seçeneği de mevcut. İşte BİM 23 Şubat Cuma günü raflarda yer alacak olan ürünler;
- HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
- HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL
- LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
- LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL
- Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
- Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL
- Philips Süpürge 4.499 TL
- Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL
- Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL
- Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL
- Küçük Boy Abs Valiz 499 TL
- Casilli Termal Tayt 99 TL
- Çift Kişilik Battaniye 279 TL
- Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL
- Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 44 TL
- Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 89 TL
- Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı 119 TL
- Sök-Tak İş Makineleri 59 TL
- Türkiye İş Bankası Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL
- Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 TL
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