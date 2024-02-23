Bu liste kaçmaz! BİM aktüel ürünler bu sabah raflardaki yerini alıyor: Süpürge, mikrodalga fırın, laptop ve daha fazlası… Her hafta olduğu gibi Cuma BİM’de yine aktüel günü… Birçok yeni ürün raflardaki yerini alacak. 23 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren 7’den 70’e herkesin seveceği ürünler satışa çıkacak.