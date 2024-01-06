Bu konu çok tartışılıyor: Süper Kupa nerede oynanacak? Başkan Ali Koç, açıkladı…

Son birkaç haftadır Süper Kupa ile ilgili tartışmalar tamalanmadı. Üstüne üstelik dün Başkan Ali Koç’un açıklamaları tartışmaları yeniden alevlendirdi. Spor camiası ve taraftarlar ise, maç ne zaman yapılacak ve nerede oynanacak? Sorularını merak ediyor. İşte cevabı…

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Bu konu çok tartışılıyor: Süper Kupa nerede oynanacak? Başkan Ali Koç, açıkladı…

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali adeta yılan hikayesine döndü. Yaz döneminden beri bir türlü oynatılamayan final, en son olarak ertelendi.530701.jpg

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanması planlanırken kriz çıktı. İstiklal Marşı ve Atatürk krizinin ardından final süresiz olarak ertelendi. Futbol kamuoyu ise yaşananları merak etti. Bu merakla dün Ali Koç’un açıklamalarıyla biraz olsun giderildi. Şimdi üzerinde durulan konusu ise; Süper Kupa nerede yapılacak?

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SÜPER KUPA NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali için iki şehri öne çıkardı. Aldığı bilgiye göre, Samsun ya da Ankara’da oynanacağını açıkladı. Başkan Ali Koç,

“Federasyonumuz nerede karar verirse bu maçı oynarız. Büyük ihtimalle, konuşmalara bakılırsa Samsun veya Ankara deniyor. Nerede söylenirse orada oynarız.”

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NE ZAMAN OYNANACAK?

“Ocak ayında oynanacak denilirse 'hayır' deriz çünkü 7-8 maç var. Muhtemelen seçimlerimizin olduğu hafta maç yok, belki onun cuması olabilir. Tabii ki bu Federasyonumuzun yapacağı iş.”

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