Bu kadarı da fazla! Antalya’daki tatil bedeli Maldivler’i solladı: Rus turistler bile şaşırdı!

Bazı organizasyonları bedeli ağır olur ancak bir tatilin bedeli inanılmaz ağır oldu. Türkiye’nin en turistik yerlerinden biri olan Antalya’da 2023 yılında tarihi bir rekor kırıldı. Rusya Tur Operatörleri Birliği, 2023 yılına ilişkin tur paketlerini açıkladı.

AÇIKLANAN EN PAHALI TUR OLDU

TürkRus internet sitesi, 2023 yılına ilişkin açıklanan rakamlarda dünya geneli kıyas edildi. Ruslar en pahalı olarak Türkiye’de tatil yaptı. Listenin en başında Türkiye yer alırken Maldivler’i ikinci sırada bıraktı.

BİR TATİL BEDELİ 273 BİN DOLAR

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin başında da Ruslar geliyor. Bir aile tatil için Antalya’yı tercih etti. 67 gün tatil yapan aile tam tamına 272 bin dolar ödeme yaptı.

TUR PAKETİ DUDAK UÇUKLATTI

Rus ailesi, 67 günlük tur paketini seçti. Antalya’nın önde gelen otelinde konaklayan aile 24 milyon 500 bin ruble ödeme yaptı. Her şey dahil tur paketi için ödenen miktar görenleri şaşırttı. Hali hazırda TL olarak aile yaklaşık 8 milyon 187 bin 716 lira ödedi.