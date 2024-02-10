Bu haberi okuyan araç sahiplerini kara kara düşünüyor! Pazartesi Motorine bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor.
Sektör kaynakları motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam geleceğini belirtiyor.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
- İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 39,26 lira
- İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 41,63 lira
- İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 39,35 lira
- İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 41,70 lira
ANKARA
- Ankara benzin fiyatı: 40,00 lira
- Ankara motorin fiyatı: 42,43 lira
İZMİR
- İzmir benzin fiyatı: 40,24 lira
- İzmir motorin fiyatı: 42,64 lira
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Haber: haberler.com