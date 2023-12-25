Bu Haberi Duyan Bayram Edecek! Yurt Dışı Telefon Kullanımına Yeni Uygulama…

Türkiye’de pahalı olduğu için tüketiciler yurt dışından telefon getiriyordu. Ancak kayıt ücretlerinin artmasıyla beraber kullanıcılar, bir müddet kayıtsız kullanıyordu. Kayıt ettirmeden kullanım süresi ise 120 gündü. Ancak son gelen habere göre bu süre uzatılıyor.

SÜRE 2 DEFA OLMAK ÜZERE 30 GÜN UZATILABİLECEK

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, çok merak edilen konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Türkiye’de cihazların kullanılması için sürede revize ettiklerini söyledi.

120 gün olan süre iki kere mahsus uzatılarak 180 güne çıkarılabilecek. Bununla ilgili AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, şunları söyledi;

"Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek."

EMEKLİLERE AİT ARAÇLARIN SÜRESİ DE UZATILDI

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, araç getiren gurbetçiler içinde kolaylık sağlayacaklarını söyledi. Buna göre toplamda gurbetçiler araçlarını 4 yıl boyunca Türkiye’de bulundurabilecek. Zafer Sırakaya’nın paylaştığı görselde;

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"Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi, yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla çıkarılıyor. Yurt dışında ikamet eden emekliler, Türkiye'ye getirdikleri araçların burada kalma süresini 1 defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecekler. İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerimize başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklemeye gerek kalmadan, 2 yıl daha süre verilecek. Bu haktan halihazırda Türkiye'de bulanan araçlar da yararlanabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek."