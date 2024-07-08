Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın EURO 2024 finallerinde gösterdiği mükemmel performans sonrası Avrupa'nın dev kulüpleri milli futbolcuyu transfer etmek için sıraya girerken, sarı kırmızılı ekip rekor bir ücretle yıldız futbolcunun transfer bedelini belirledi.

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Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi

Galatasaray'ın Süper Milli Futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Hem Süper Lig hem de EURO 2024 finallerinde gösterdiği mükemmel performans ile tüm gözleri üzerine çekerken transferin en gözde futbolcusu oldu.

SÜPER PERFORMANSI İLE TRANSFERİN EN GÖZDE FUTBOLCUSU OLDU

Başarılı oyuncu, hem yaptığı skor katkısı hem de etkili oyunuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başardı.

A Milli Futbol Takımımızla EURO 2024'te de boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi

DUDAK UÇUKLATAN TRANSFER BEDELİ

Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşattı.

Galatasaray yönetimi yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar değişikliğine gitti.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Turnuva öncesinde genç futbolcuyla ilgilenen takımlardan 30 milyon Euro talep eden sarı-kırmızılı kurmayların Barış'ın EURO 2024'teki etkili performansı sonrası oyuncu için yeni bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Yönetimin Avrupa'nın 5 büyük liginden talep gören futbolcu için artık 40 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

Turnuva sonrası çok sayıda teklif gelmesi beklenen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi

VAN DIJK: TAM BİR BAŞ BELASI

Barış Alper Yılmaz'in Hollanda karşısındaki etkili performansı dikkatleri çekmişti.

Maç boyunca Van Dijk, Nathan Ake ve De Vrij'a zor anlar yaşatan ve Ake ile Van Dijk'a sarı kart aldıran milli futbolcu ile ilgili Hollandalı stoper Van Dijk maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Liverpool forması giyen tecrübeli stoper, "Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. O tam bir baş belası. Her savunmacı için böyle oyuncular ile mücadele etmek zordur ve zaten bizi arka üçlüde çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu" ifadeleriyle yıldız isme övgüde bulundu.

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. Milli futbolcu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

24 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Barış Alper'in güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.

KAYNAK: Haber7

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