Böyle gelenek görülmedi: Damadı vince asıp altında göbek attılar!

Böyle gelenek görülmedi: Bursa'da düğün öncesi damada yapılan işkence gibi görüntüler gündem oldu... Vinç ile havaya kaldırdıkları damadın altında arkadaşları göbek attı.

Bursa'da düğün öncesi damada görülmemiş işkence kayda alındı. Vinç ile havaya kaldırdıkları damadın altında arkadaşları göbek attı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilginç gelenekler devam ediyor. Düğün evine girmeden damada yapılan türlü türlü işkencelere, bir yenisi daha eklendi.

DAMADI VİNCE ASTILAR

Damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Damat Berhan Uysal zor anlar yaşarken, bu anları asla unutmayacağını söyledi.

Jrokez takipçilerini yasa boğdu: Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?

CHP'de Ekrem İmamoğlu isyanı! Hepimizi kandırdı, hiç bir dediği doğru çıkmadı

Son dakika! Memurlar bugün iş bırakıyor: İlk adımı İZBAN attı!