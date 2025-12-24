Karadenizli Sanatçı Hızır Acil Yoğun Bakımda! Oğlu Metin Atalay sevenlerinden dua istedi

İlginç söylem tarzı ile Hızır acil olarak bilinen Karadeniz müziğin sevilen isimlerinden Hızır Atalay ’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

HIZIR ACİL KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sanatçının, 17 Kasım tarihinde Cam Sakura Hastanesi’nde kalp ameliyatı geçirmişti. Doktorlar, Acil’in durumunu yakından takip ederken ailesi ve sevenleri endişeli bekleyişini sürdürüyor.

OĞLU METİN ATALAY SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Hızır Acil’in oğlu Metin Atalay, babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada herkesten dua talep etti. Atalay, sosyal çevrelerinden ve sanat camiasından gelen destek mesajlarının kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti. Aile, bu zorlu süreçte sevenlerinin dualarına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.