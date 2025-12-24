  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. Karadenizli Sanatçı Hızır Acil Yoğun Bakımda! Oğlu Metin Atalay sevenlerinden dua istedi

Karadenizli Sanatçı Hızır Acil Yoğun Bakımda! Oğlu Metin Atalay sevenlerinden dua istedi

Hızır acil olarak bilinen Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Hızır Atalay geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Karadenizli Sanatçı Hızır Acil Yoğun Bakımda! Oğlu Metin Atalay sevenlerinden dua istedi
Yayınlanma:

İlginç söylem tarzı ile Hızır acil olarak bilinen Karadeniz müziğin sevilen isimlerinden Hızır Atalay ’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

HIZIR ACİL KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sanatçının, 17 Kasım tarihinde Cam Sakura Hastanesi’nde kalp ameliyatı geçirmişti. Doktorlar, Acil’in durumunu yakından takip ederken ailesi ve sevenleri endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Karadenizli Sanatçı Hızır Acil Yoğun Bakımda! Oğlu Metin Atalay sevenlerinden dua istedi

OĞLU METİN ATALAY SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Hızır Acil’in oğlu Metin Atalay, babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada herkesten dua talep etti. Atalay, sosyal çevrelerinden ve sanat camiasından gelen destek mesajlarının kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti. Aile, bu zorlu süreçte sevenlerinin dualarına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Hayat ve Yaşam
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den yeni yıl mesajı...
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den yeni yıl mesajı...
Adeta seyyar kuyumcu: Dilencinin üzerinden çıkan altınlar şaşkınlık yarattı!
Adeta seyyar kuyumcu: Dilencinin üzerinden çıkan altınlar şaşkınlık yarattı!
TÜBİTAK ses kayıtlarını temizledi Güllü'nün korkunç ölümünün detayları ortaya çıktı! Annesini itti bay bay dedi
TÜBİTAK ses kayıtlarını temizledi Güllü'nün korkunç ölümünün detayları ortaya çıktı! Annesini itti bay bay dedi
AK Parti Milletvekili Serkan Bayram kendi yaşam öyküsü ile gönüllere dokundu: Buğday Tanesi'ne ödül üstüne ödül yağdı!
AK Parti Milletvekili Serkan Bayram kendi yaşam öyküsü ile gönüllere dokundu: Buğday Tanesi'ne ödül üstüne ödül yağdı!
Dünyadaki en saçma yasaklar neler biliyormuydunuz? İşte ülke ülke o kurallar...
Dünyadaki en saçma yasaklar neler biliyormuydunuz? İşte ülke ülke o kurallar...
Canan Karatay acı haberle sarsıldı! ''Yanımdayken bile hasret duyuyorum'' demişti...
Canan Karatay acı haberle sarsıldı! ''Yanımdayken bile hasret duyuyorum'' demişti...
2025’in Yükselen Moda Akımı: Uzayan Siluetler ve Akışkan Katmanlar
2025’in Yükselen Moda Akımı: Uzayan Siluetler ve Akışkan Katmanlar