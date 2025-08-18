Son dakika! Memurlar bugün iş bırakıyor: İlk adımı İZBAN attı!

Son dakika! Memurlar bugün iş bırakıyor: 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, gergin bir dönemece girdi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, bugün Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. ilk iptal haberi İZBAN'dan geldi...

8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek üzere Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK bugün iş bırakma kararı aldı. Bu karar sonrası ilk iptal haberi İZBAN'dan geldi. Tüm İZBAN seferleri iptal edildi.

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, gergin bir dönemece girdi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, bugün Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ

Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam teklifinde 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL'lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi.

İŞ BIRAKMA KARARI ALDILAR

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

SENDİKALAR TEKLİFE TEPKİLİ

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını belirtti. Konfederasyonlardan yapılan benzer açıklamalarda, "Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır" ifadelerine yer verildi.

İŞTE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

*Memur-Sen

*Türkiye Kamu-Sen

*Devlet Memurları Konfederasyonu

*Birleşik Kamu-İş

*Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

*Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

*Çalışan Sen

*Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu

*YURT-Sen

*Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu

*Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

İLK SEFER İPTALİ İZBAN'DAN GELDİ

Bu karar sonrası İzmir ulaşımının önemli bir kalemi İZBAN'da seferler iptal edildi. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" denildi.

