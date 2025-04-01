Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'in Silivri cezaevi iddialarına çok sert cevap: "Vicdan ve izandan yoksun iftiralardır"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB yolsuzluk soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine konması sonrası tepki çeken halkı soka davet açıklamasına bir yenisini daha ekleyerek Silivri cezaevinde mahkumlara kötü muamele yapılıyor iddialarında bulundu.

ÖZGÜR ÖZELDEN SKANDAL SİLİVRİ CEZAEVİ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için bayramın 1. günü Silivri'deki cezaevine gitmişti. Çıkışta açıklama yapan Özel, "Yemin ederim, bu gençlere ters kelepçeyi, kötü muameleyi, aç-susuz bırakmayı, hakaretleri ben unutmam. İşkence ve kötü muamelede zamanaşımı yoktur. Bu suçların peşine düşeceğiz. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, o izi bulurum, hesabını sorarım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam" demişti. Özel'in bu sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi.

BAKAN TUNÇ'TAN İDDİALARA YANIT

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille reddeden Tunç, "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır" dedi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir.

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"KARANLIK PROPAGANDANIN PARÇASI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir.

İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır.

Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir.Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."