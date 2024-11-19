'Yenidoğan Çetesi' değil bildiğin katil sürüsü! Bebeğe işkence yapmışlar
Türkiye'yi dehşete düşüren 'yenidoğan çetesi'nin bebeklere yaptığı zulmün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Reyap Hastanesi'nde çalışan bir sağlık çalışanı, bir kız bebeğe kan verdi. Sağlık personeli ağlayan bebeğin yanaklarına vurdu ve burnunu tıkadı.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan para almak adına birçok bebeği öldüren "yenidoğan çetesi"nin bir kız bebeğe yaptığı eziyet ortaya çıktı.
Özel REYAP Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinin kız bebeğe saldırdığı görüntüler gazeteci Erk Acarer tarafından elde edildi.
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GÖRÜNTÜLER ADETA KAN DONDURDU
Kan donduran video, bebeklere yapılan işkenceyi ortaya çıkardı. Sağlık personeli, ağlayan bebeğin yanaklarına vurdu ve burnunu tıkadı.
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