'Yenidoğan Çetesi' değil bildiğin katil sürüsü! Bebeğe işkence yapmışlar Türkiye'yi dehşete düşüren 'yenidoğan çetesi'nin bebeklere yaptığı zulmün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Reyap Hastanesi'nde çalışan bir sağlık çalışanı, bir kız bebeğe kan verdi. Sağlık personeli ağlayan bebeğin yanaklarına vurdu ve burnunu tıkadı.