  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 'Yenidoğan Çetesi' değil bildiğin katil sürüsü! Bebeğe işkence yapmışlar

'Yenidoğan Çetesi' değil bildiğin katil sürüsü! Bebeğe işkence yapmışlar

Türkiye'yi dehşete düşüren 'yenidoğan çetesi'nin bebeklere yaptığı zulmün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Reyap Hastanesi'nde çalışan bir sağlık çalışanı, bir kız bebeğe kan verdi. Sağlık personeli ağlayan bebeğin yanaklarına vurdu ve burnunu tıkadı.

'Yenidoğan Çetesi' değil bildiğin katil sürüsü! Bebeğe işkence yapmışlar
Yayınlanma:

Sosyal Güvenlik Kurumundan para almak adına birçok bebeği öldüren "yenidoğan çetesi"nin bir kız bebeğe yaptığı eziyet ortaya çıktı.

Özel REYAP Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinin kız bebeğe saldırdığı görüntüler gazeteci Erk Acarer tarafından elde edildi.

Resmiyet kazandı! Yeni 5 lira ve 50 lira tedavüle çıkıyorResmiyet kazandı! Yeni 5 lira ve 50 lira tedavüle çıkıyor

Almanya'da çalışmak isteyene yeni fırsat! Vize şartları esnetildiAlmanya'da çalışmak isteyene yeni fırsat! Vize şartları esnetildi

Balık yemek isteyen acele etsin! Kilosu 100 liraya düştüBalık yemek isteyen acele etsin! Kilosu 100 liraya düştü



GÖRÜNTÜLER ADETA KAN DONDURDU

Kan donduran video, bebeklere yapılan işkenceyi ortaya çıkardı. Sağlık personeli, ağlayan bebeğin yanaklarına vurdu ve burnunu tıkadı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan flaş enflasyon açıklaması! Muhalefeti hedef aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan flaş enflasyon açıklaması! Muhalefeti hedef aldı
Almanya'da çalışmak isteyene yeni fırsat! Vize şartları esnetildi
Almanya'da çalışmak isteyene yeni fırsat! Vize şartları esnetildi
Balık yemek isteyen acele etsin! Kilosu 100 liraya düştü
Balık yemek isteyen acele etsin! Kilosu 100 liraya düştü
Mansur Yavaş'tan flaş açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacak
Mansur Yavaş'tan flaş açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacak
Son dakika! DEM Partili 2 başkan gözaltına alındı!
Son dakika! DEM Partili 2 başkan gözaltına alındı!
MSB kaynaklarından önemli açıklama: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok, Emre uymadılar!
MSB kaynaklarından önemli açıklama: Yaşanan olayın okunan tören metniyle ilgisi yok, Emre uymadılar!
Son dakika! Demokrat Parti'de Peş peşe istifalar! Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun partisinden istifa etti!
Son dakika! Demokrat Parti'de Peş peşe istifalar! Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun partisinden istifa etti!