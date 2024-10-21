Borsa İstanbul yükselişe geçti: BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 yükselişle 8.798,31 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 yükselişle 8.798,31 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,70 puan ve yüzde 0,05 artışla 8.798,31 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,38 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,65 ile spor oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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