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İslam Memiş'ten olay yorum! Altın için tren kaçtı mı?

Donald Trump'ın seçilmesi ile birlikte düşüş başladı. Trump'ın eylemlerinin ardından kripto para borsası değer kazanırken, gram altın ve ons altın son iki haftada düşüş gördü. Bu durumda neler oluyor? Gram değeri düşmeye devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın hakkında önemli yorumlar yaptı.

İslam Memiş'ten olay yorum! Altın için tren kaçtı mı?
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimleri altın piyasasını önemli ölçüde etkiledi. Sarı maden, her gün yeni bir rekorla başlayan Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla geri çekilmeye başladı. Altın, 3 bin lira sınırını aşarak 2 bin 800 seviyelerine kadar düştü.

Altın satın almak isteyenler kuyumculara giderken, önceden yatırım yapanlar fiyatların ne zaman artacağını merak etmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ile röportaj yaptı.

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Memiş, Trump'ın seçilmesi nedeniyle kripto borsası ve dolar endeksi hızla yükseldi, ancak diğer varlıklarda düşüş oldu. Memiş, altın fiyatlarının birkaç hafta dinlenmek isteyebileceğini ve daha sonra yükseliş yönlü bir hareket beklediğini söyledi.

ALTIN DİNLENME MODUNDA

Trump ile birlikte gram altın 3 bin lira sınırını aştı ve 2 bin 800 seviyelerine kadar indi. Bu hafta gram altının 3 bin liraya yükseldiğini belirten Memiş, "Genel olarak bir iki haftalık dinlenme modu kar satışları tekrar baskılanma süreci devam edebilir." Ama bu haftanın özelinde tekrar tepki alımlarıyla biraz daha toparlanma isteğinde olan altın piyasasını bekliyoruz."

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