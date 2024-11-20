İzmir'de polise silahlı saldırı! Valilik son dakika açıklaması yaptı

İhbara giden polise silahlı saldırıda bulunuldu. Olayın olduğu yerde üç polis yaralandı. Polislerden ikisinin durumu ciddi. Olayın meydana gelme yeri Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiiydi. Mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. M.S.Ç. isimli şüpheli, adrese intikal eden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenledi. Komiser F.H.A., polis memuru M.T. ve polis memuru İ.G., saldırıda yaralandı. Olayın yerine polis ve sağlık personeli gönderildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 2'sinin durumu ağır.

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Saldırgan M.S.Ç. gözaltına alınırken, bölgedeki vatandaşlar saldırganın iş yerine saldırdığını öğrendi.

"MOURINHO BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

İzmir Valiliği, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahlı ateş açılması sonucu yaralanan üç polisin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Olayın failinin silahıyla birlikte yakalandığı bildirildi.

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İzmir Valiliği, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında Seferihisar ilçemizde silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açıldığını bildirdi. 3 polis memurumuz yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi M.S.Ç., silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.