Bir sosyal medya faciası daha! Oynadığı oyundan etkilenip canlı yayında sokakta önüne gelen insanları bıçakladı

Eskişehir'de 18 yaşındaki bir genç sosyal medyada oynadığı oyundan etkilenerek o role bürünüp eline aldığı bıçakla sokak ve parklarda oturan insanlara rast gele saldırarak 5 kişiyi yaraladı 2 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

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Bir sosyal medya faciası daha! Oynadığı oyundan etkilenip canlı yayında sokakta önüne gelen insanları bıçakladı

Eskişehir’de oynadığı savaş oyununun etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'DE SOSYAL MEDYA FACİASI YAŞANDI

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bir sosyal medya faciası daha! Oynadığı oyundan etkilenip canlı yayında sokakta önüne gelen insanları bıçakladı

OYUNUN ETKİSİNDE KALIP CANLI YAYINDA İNSANLARI BIÇAKLADI

Eskişehir'de PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinip bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran şahsın eylemi gerçekleştirdiği anlarda kask kamerası ile canlı yayın yaptığı belirlendi.

Oynadığı PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki A.K., Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Bu sırada kaskına taktığı kamera ile internetten canlı yayın yaptığı belirlenen A.K., Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bir sosyal medya faciası daha! Oynadığı oyundan etkilenip canlı yayında sokakta önüne gelen insanları bıçakladı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Eskişehir Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "12.08.2024 tarihinde ilimiz Tepebasi ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen 'Bıçakla Yaralama' olayı ile ilgili olarak; rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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