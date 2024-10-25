Bir dönem herkesin gözdesiydi! Kur korumalıdan kaçış sürüyor

Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış hızlı bir şekilde arttı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduat hesaplar %3,7 ve 67 milyar 719 milyon lira azaldı. Bu rakam, son altı ayın en yüksek çıkışı oldu.

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KKM hesapları 1 trilyon 764,3 milyar liraya geriledi.



Ağustos ayından itibaren KKM'nin vergi avantajı sona erecek ve stopaj uygulanacak.



1 Temmuz, kurumlar vergisinden KKM istisnasını kaldırdı.