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Bir dönem herkesin gözdesiydi! Kur korumalıdan kaçış sürüyor

Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış hızlı bir şekilde arttı. Geçen hafta KKM hesaplarından 67,7 milyar lira ile altı ayın en hızlı çıkışı gerçekleşti.

Bir dönem herkesin gözdesiydi! Kur korumalıdan kaçış sürüyor
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Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış hızlı bir şekilde arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduat hesaplar %3,7 ve 67 milyar 719 milyon lira azaldı. Bu rakam, son altı ayın en yüksek çıkışı oldu.

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KKM hesapları 1 trilyon 764,3 milyar liraya geriledi.

Ağustos ayından itibaren KKM'nin vergi avantajı sona erecek ve stopaj uygulanacak.

1 Temmuz, kurumlar vergisinden KKM istisnasını kaldırdı.

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