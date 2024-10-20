Yeni doğan çetesinin ürküten yüzü! Çetenin elebaşları kim? Hangi hastaneler kapatıldı?

Yenidoğan çetesini mayıs ayında bebeğini kaybeden anne CİMER'e şikayet etti. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eskiden Ethica Hastanesi ve Duygu Hastanesi dahil olmak üzere birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar. İnsani ve tıbbi koşullar nedeniyle çok sayıda bebek insanlık dışı bir şekilde öldü.



- Bu kişiler, birinci basamak hastayı epikrizlerde sürekli olarak üçüncü basamak göstererek, 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak milyonlarca TL kazandılar ve sonunda yüzlerce bebeğin ölümüne neden oldular. Bu satılan bebekler kötü koşullar altında Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında can verdi.

YENİDOĞAN ÇETESİNDE KİMLER VAR?

İstanbul Emniyeti, şikayetin ardından durumu inceledikten sonra harekete geçti. Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen'in 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle işbirliği yaptıkları belirlendi. Teknik takip sırasında, İl Sağlık Müdürlüğü personelinin yardımıyla 2 bin 400 suç içerikli konuşma deşigre edildi.

Fezlekede, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının suç içerikli konuşmalarla aynı olduğu belirtildi.

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Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi Dr. Fırat Sarı, İstanbul'daki birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini yönetmek için çalışan Dr. İlker Gönen'i işe aldı. Fırat Sarı daha sonra kendisine bağlı sağlık çalışanlarını anlaştığı hastanelerin yenidoğan birimlerine yerleştirdi.

Sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, il dışı hasta sevklerini yapan Serdar Yüksel ve o dönemde Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç aracılığıyla doğup tedavilerinin yoğunluğundan dolayı başka hastanelerde yapılması gereken bebek hastalarını belirledi. Bu hastalar, kendi anlaşmalı oldukları hastanelere uygulanan tedavi yöntemlerinin uygun olup olmadığına bakılmaksızın Çete tarafından alındı.

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Alınan bebek hastaları uzun süre hastanede kaldı. SGK tarafından yüksek miktarda ödeme yapılırken, uygun tedavi yöntemleriyle tedavi olamayan bebeklerin ölümüne neden oldu.

YENİDOĞAN SORUŞTURMASINDA KAPATILAN HASTANELER HANGİLERİ?

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi,

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,

Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi,

Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi,

Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi,

Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi,

Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım