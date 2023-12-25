Beyoğlu’nda müşteriye yüksek hesap dayağı! O anlar güvenlik kamerasında

Beyoğlu'nda alkollü eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darp ederek yağmaladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 93 şüpheli yakalanmıştı. Çete üyelerinin turistleri sopalarla darp ettikleri dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ve civar sokaklarda faaliyet gösteren bazı alkollü eğlence mekanlarının Arapça, Farsça, İngilizce başta olmak üzere farklı dilleri konuşabilen ve "tercüman/hanutçu" olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla yabancı turistleri hedeflediği kaydedilmişti.

Yüksek fiyata hesaba direnen mağdurlara dayak ve yağma yapılmıştı

Soruşturma çerçevesinde, yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışıldığı, şüphelilerin turistleri eğlence mekanlarına götürüp burada yüksek fiyatta hesap getirildiği, mağdurların hesaba itiraz etmesi ve ödeme yapmaması durumundaysa işyeri ile yasal bir bağı olmayan, görevleri masalardan yüksek hesap almak olan "masa müdürlerinin" gelerek para istediği, bu sırada birden fazla kişinin mağdurun etrafını sarıp korkuttukları, mağdurun direnç göstermesi ve karşı koyması halinde ise etrafını saran şüphelilerin mağdurları darp ederek durdurdukları ve bu sırada mağdurların üzerlerinin, çantalarının ve diğer kişisel eşyalarının arandığı, zorla paralarının cep telefonlarının ve cüzdanlarının yağmalandıktan sonra mağdurun çıkmasına izin verildiği tespit edilmişti.

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93 şüpheli gözaltına alınmıştı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Darkness, Cocorico, Happy's Clup, Keyn ve Zarife isimli eğlence mekanlarında 93'ü yabancı uyruklu toplam 133 mağdur belirlendi. Mağdurlara yönelik olarak "nitelikli yağma', "yağma', "ruhsatsız silah bulundurma', "çalışmaya karşı koyma" ve "suç delillerini gizleme" suçlarını işlediği tespit edilen toplam 140 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 17'sinin cezaevinde olduğu, 4'ünün yurt dışında olduğu öğrenilirken, geriye kalan 119 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Çete üyeleri turistleri böyle darp etti

Düzenlenen operasyon sonucu 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. Çete üyelerinin turistleri sopalarla darp ettikleri dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca çete üyelerinin müşterilerden para istedikleri anlar da görüntülere yansıyor.