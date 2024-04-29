Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı

Hafta sonu Kadıköy'de oynana Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı Fenerbahçe'nin 2-1 kazanmasının ardından, Beyaz TV'de yapılan şike imalı yorumlarına Beşiktaş kulübü çok sert tepki göstererek suç duyurusunda bulunulacağı açıklaması yapıldı.

YAYINLAMA
Google News
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı

Beşiktaş kulübü hafta sonu Kadıköy'de karşılaştıkları ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç da kırmızı kart gören Al-Musrati için Beyaz Tv'de yapılan şike imalı yorumlara çok sert tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ŞİKE YORUMLARINA ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Beşiktaş Kulübü, Libyalı futbolcusu Al-Musrati için Beyaz TV'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ"

Siyaz-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz Beşiktaşız;

Kurucularımızdan aldığımız terbiye, Baba Hakkı’nın adaleti, Süleyman Seba’nın çizdiği değerler manzumesi bizim anayasamızdır.

Beşiktaş JK spor sahalarında yenilse de yense de şerefiyle var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir.

Fenerbahçe ile oynadığımız maça oyuncularımız bu şiarla çıkmış, şerefiyle oynamış, kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır.

Bundan sonra da hep böyle olacaktır.
Maçın 25. dakikasında istemeden yaptığı bir hareketle kırmızı kart gören futbolcumuz Al Musrati, üzüntüsünü maç sonunda tüm Beşiktaş camiasından özür dileyerek göstermiştir.

Beyaz TV isimli televizyon kanalında profesyonel futbolcumuz Al Musrati’nin transferi ve maçta gördüğü kırmızı kartla alakalı olarak gazetecilik ve yayıncılık etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur.

Kulübümüz yarın sabah konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Ayrıca RTÜK’e de gerekli şikayet yapılacaktır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
Kadıköy’de derbinin kazananı Fenerbahçe: 2-1, Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynadı
Kadıköy’de derbinin kazananı Fenerbahçe: 2-1, Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynadı
Rasim Karadan olay açıklamalar! ''Şerefli ikincilikler böyle oluyor''
Rasim Karadan olay açıklamalar! ''Şerefli ikincilikler böyle oluyor''
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
Son Haberler
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
SGK tek seferlik ödeme yapacak! 8240 TL destek alabilirsiniz
SGK tek seferlik ödeme yapacak! 8240 TL destek alabilirsiniz
Dikkat! Hava sıcaklığında değişiklik: Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Dikkat! Hava sıcaklığında değişiklik: Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Konuşulan penaltı kararına usta yorumcular ne dedi?
Konuşulan penaltı kararına usta yorumcular ne dedi?
Ahmet Çakar’dan bomba penaltı yorumu: Anti Fenerbahçeliler…
Ahmet Çakar’dan bomba penaltı yorumu: Anti Fenerbahçeliler…
Çok Okunanlar
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
Beşiktaş'tan şike iddialarına çok sert tepki! Beyaz Tv'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Bugün Burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? 28 Nisan Pazar günü tüm Burç yorumları, ilişkiler, kariyer, maddi durum...
Fenerbahçe, Sivas’da ağır yaralı: Şampiyonluk yarışında deplasmanda 2 puan bıraktı…
Fenerbahçe, Sivas’da ağır yaralı: Şampiyonluk yarışında deplasmanda 2 puan bıraktı…
Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Türk futbolunun selası okunmak üzere”
Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Türk futbolunun selası okunmak üzere”
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor