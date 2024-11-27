Beşiktaş'ta şok gelişme! Başkan Hasan Arat futbol A.Ş. Başkanlığından istifa etti

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta üç mağlubiyet bir beraberlik alan son olarak Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak yaşanan kaos Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'ın futbol A.Ş. Başkanlığında istifa etmesine neden oldu.

BEŞİKTAŞ FUTBOL A.Ş'NİN BAŞKANLIĞINA HÜSEYİN YÜCEL GETİRİLDİ

Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Hasan Arat futbol A.Ş. Başkanlığında istifa etti. Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifasının ardından Hüseyin Yücel'in futbol A.Ş. başkanlığına getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."